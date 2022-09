Lunedì 5 settembre 2022, dalle 15 alle 18,30, nel teatro Rasi, in via Di Roma, 39, in occasione della prossima apertura dell’anno scolastico 2022/2023, si svolgerà il seminario “Riflessioni sul rapporto adolescenti, scuola e benessere”, rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti e personale educativo.

L’incontro si aprirà alle 15 e seguiranno alle 15.45 i saluti istituzionali; alle 16 verrà affrontato il tema “Non ci resta che internet: la fuga degli adolescenti da scuola”, a cura di Matteo Lancini, presidente Fondazione Il Minotauro; alle 17 seguirà un focus su “Il Progetto Adolescenti e la rete dei servizi”, a cura dei/delle responsabili del Distretto sociosanitario di Ravenna Cervia e Russi AUSL della Romagna; a seguire le risposte alle domande del pubblico in sala.

Verranno allestiti desk informativi sui contenuti e le proposte inserite nei PAFT (Piano arricchimento formativo del territorio) 2022/23. Alla chiusura dei lavori consegna delle pubblicazioni del PAFT. L’iniziativa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti Covid-19. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il seminario è promosso dal Comune – assessorato Cultura Scuola e Politiche giovanili, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.