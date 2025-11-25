Rifiuti: da gennaio arriva la tariffa puntuale a Castel Bolognese. Si cambia anche a Casola, Riolo e Solarolo

La tariffa puntuale per la raccolta rifiuti arriva nel faentino. Da gennaio Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Solarolo abbandoneranno la Tari e passeranno alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP): chi produce più rifiuti indifferenziati, avrà bollette più costose. Questa sera, 25 novembre, al Cinema Moderno, alle 20.30, è in programma la prima assemblea per illustrare il regolamento della nuova tariffa, per ascoltare richieste di chiarimenti e per fornire consigli. La serata sarà trasmessa in streaming anche sul profilo Facebook del Comune di Castel Bolognese. Nel frattempo sono già state inviate le comunicazioni a cittadini e imprese con i primi chiarimenti.

Gli altri incontri già in programma nella Valle del Senio:

a Riolo sono due gli appuntamenti in programma: il 27 novembre, presso la Sala “Sante Ghinassi” (via Verdi 5), alle ore 20 e il 3 dicembre al Centro sociale “Le scuole” (via Costa Vecchia) a Borgo Rivola, sempre alle 20; il 2 dicembre, invece, sarà il turno di Casola Valsenio, con l’incontro organizzato al Cinema Senio (via Roma, 46) alle 20.30; chiude il Comune di Solarolo con l’appuntamento con i cittadini il 4 dicembre alle 20 alla Sala Pastorale di via Borgo Bennoli.

Sono previsti altri incontri, ancora da organizzare.