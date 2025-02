Distesa di rifiuti abbandonati da giorni in via Sarna, al bivio con via Chiusa di Errano. Complici il vento e la pioggia di questi giorni, alcuni degli scatoloni presenti si sono rotti e hanno sparso il loro contenuto nell’area circostante. Alcuni rifiuti sono caduti nel fossato sottostante. ¶È stato abbandonato di tutto. Un tempo, lungo quella curva, era presente un punto di raccolta rifiuti, ma da anni è stato soppresso.