Rifiuti abbandonati: aumenteranno i controlli col passaggio al nuovo sistema di raccolta

Col passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata, Faenza dovrà fronteggiare anche il problema dell’abbandono dei rifiuti. Come puntualmente si è verificato in passato, ogni volta che si è adottato un sistema di raccolta per potenziare la differenziata, si sono formate sacche di resistenza fra la popolazione, che, invece di adottare le nuove regole, hanno preferito portare i propri rifiuti in altre zone della città. Col passaggio al nuovo sistema, sarà il centro storico a rischiare di ricevere immondizia dagli altri territori comunali. Già oggi, in tutti i quartieri della città, anche in centro storico, è sempre più abitudine abbandonare rifiuti di ogni tipo accanto ai cassonetti. Per questo motivo il Comune dovrà inasprire i controlli.