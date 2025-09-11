Nel prossimo consiglio comunale, il capogruppo Gabriele Padovani (Area Liberale) presenterà un’interpellanza per l’abbandono di rifiuti verificatasi nei giorni scorsi al parco di via Calamelli.

“La situazione dei parchi , in generale, nella nostra città, per usare un eufemismo, non è delle migliori” commenta Padovani.

“Quotidianamente, arrivano segnalazioni di degrado, incuria, schiamazzi notturni, rifiuti abbandonati ovunque.

Queste situazioni sono diventate talmente frequenti che, molti cittadini, non vi fanno più caso.

Il problema reale è proprio questo, riuscire ad impedire i primi focolai di degrado urbano, fa sì che non si acutizzi il problema arrivando, spesso, in episodi di spaccio e violenza.

Sottovalutare il problema, con i primi segnali di allarme, genera conseguenze molto più gravi di sicurezza urbana (teoria della finestra rotta).

Gli esempi, ormai sono sotto gli occhi di tutti, Piazza Dante, parco Mita, parco S.Francesco.

Riteniamo che l’operato di chi è responsabile alla delega dei parchi pubblici e della Polizia Locale abbia, in questi anni, sottovalutato il problema è che non sia stato incisivo come avrebbe dovuto fare”.