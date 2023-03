“Per quale motivo il “Gruppo sbandieratori Palio del Niballo di Faenza” è stato escluso dal tesseramento Fisb (Federazione italiana sbandieratori)?”. E poi ancora: “Il Magistrato dei Rioni, il Sindaco Massimo Isola, si è interfacciato con la Presidenza FISB e se sì quando e per quali motivi?”.

E’ quanto chiede in un atto ispettivo il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che sottolinea come “il Palio del Niballo di Faenza rappresenti una delle più antiche ed importanti manifestazioni di rievocazione storica e di coinvolgimento popolare presenti nel territorio regionale e nazionale”.

Momento fondamentale del Palio del Niballo è quello offerto dallo spettacolo degli sbandieratori di ogni Rione. Durante le diverse giornate del Palio si svolgono le gare tra gli Alfieri bandierati dei cinque Rioni, che vedono in campo i migliori atleti della città che si confrontano in esibizioni eccelse. I vincitori partecipano al Campionato Nazionale Fisb.

“Faenza – ricorda Liverani – era iscritta alla Fisb come “Gruppo sbandieratori e musici Palio del Niballo”, una formula che però non gode della denominazione Aps (Associzione di Promozione Sociale), richiesta dalla riforma del Terzo Settore a livello nazionale”.

Gli sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza hanno partecipato lo scorso 20 novembre alla cerimonia di apertura della Fifa World Cup 2022 a Doha esibendo davanti a tutto il mondo l’antica tradizione dell’arte della bandiera, ma la Fisb ne era al corrente? “la Fisb, Federazione Italiana Sbandieratori, ha rifiutato il tesseramento del Gruppo – sottolinea il leghista, denunciando come “il mancato tesseramento comporti l’esclusione non solo dai campionati italiani (di cui detiene il titolo) ma anche da tutti i tornei sotto l’egida Fisb”.

Da qui l’interrogazione con la quale Liverani chiede alla Giunta regionale “se prima della partecipazione alla cerimonia di apertura della Fifa World Cup 2020 il Comune di Faenza abbia avvisato la Fisb dell’intenzione di far partecipare atleti iscritti alla Federazione all’evento essendo lo stesso Comune depositario dell’iscrizione del “Gruppo Sbandieratori Del Palio del Niballo di Faenza” alla Fisb”, “come siano state coperte le spese di partecipazione all’evento a Doha e chi abbia emesso la fattura e a chi per eventuali compensi o copertura di spese pattuiti” e, soprattutto “come intenda intervenire la regione Emilia-Romagna per salvaguardare il futuro degli atleti” conclude.