“Ridisegnare gli orizzonti. Il porto di Ravenna verso una nuova centralità mediterranea”, la terza edizione di ShipMag Colloquia

“Ridisegnare gli orizzonti. Il porto di Ravenna verso una nuova centralità mediterranea” è il titolo della terza edizione di ShipMag Colloquia, l’evento organizzato da Shipmag.it che richiama i più autorevoli protagonisti della portualità, dello shipping e della politica.

Un confronto tra operatori, istituzioni, mondo del lavoro e dell’industria, che si allarga per affrontare i temi nazionali di più stretta attualità: dall’annunciata riforma della legge 84/1994 alle criticità del mondo del lavoro in banchina, dai rapporti tra global carrier e Autorità di sistema portuali alla necessità di trasformare i porti in hub energetici.