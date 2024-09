Coldiretti Ravenna sta seguendo giorno dopo giorno l’attività relativa alla richiesta indennizzi propedeutica alla ricostruzione post alluvione 2023, avendo attivato direttamente le operazioni di inserimento delle richieste sulla piattaforma SFINGE e superando, grazie al continuo confronto con la Struttura Commissariale e Invitalia, molte delle problematiche emerse in corso d’opera. “Ormai sono una ottantina le imprese che hanno ricevuto il 50% della somma relativa al danno patito – spiega il Direttore Assuero Zampini – e siamo pronti alla fase di collaudo per traghettarle verso la richiesta di saldo mentre stiamo procedendo a sollecitare tutti i soggetti coinvolti relativamente al tema perizie, indispensabile al fine dell’ottenimento dei ristori”.

Per illustrare la situazione sia in merito alle richieste di indennizzo legate alle Ordinanze Figliuolo, sia in merito a quelli Agricat, i risultati raggiunti e gli ulteriori passi da compiere, nonché per analizzare la situazione relativa ai danni a impianti e strutture e al territorio provocati dalla recente alluvione, Coldiretti Ravenna promuove un incontro informativo aperto a tutte le aziende agricole per il prossimo 1 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale di Errano di Faenza in via Errano 4.

Data l’importanza dei temi e vista la necessità di accelerare sul fronte di perizie e richieste al fine di non perdere le opportunità, essendo peraltro riusciti a fare chiarezza e a fugare gli ultimi dubbi connessi alle procedure – conclude il Direttore di Coldiretti Ravenna – auspichiamo la massima presenza da parte delle aziende”.