“Il rimborso dei beni mobili danneggiati o distrutti dall’alluvione arriverà presto”. Lo conferma il commissario Figliuolo, come riporta il Resto del Carlino: “Siamo riusciti a sbloccare la macchina e sono molto soddisfatto. Non è stato semplice. Grazie a due ordinanze, più una che integra e snellisce, a oggi siamo a quasi cento domande approvate e rimborsate. La nostra struttura – specifica – rimborsa subito il 50 per cento di quanto approvato. E oggi, comunque, so che stanno arrivando altre domande: le risorse ci sono”.

Il quotidiano riporta anche la conferma sui ricorsi che arriva dal viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami: “Il provvedimento è pronto, lo avremo la prossima settimana. Poi seguirà un’ordinanza della struttura commissariale”.