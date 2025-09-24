Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione della Provincia di Ravenna sulle strade provinciali del territorio. Sono stati avviati i lavori, divisi in due distinti interventi, sulla strada provinciale 63 Valletta – Zattaglia, secondo le tempistiche definite con la Struttura commissariale.

Nel mese di giugno ha preso il via il primo intervento, per un importo complessivo di 3 milioni e 59.000 euro, che prevede il ripristino di 50 piccole frane diffuse lungo l’intero percorso della strada. In questa fase il cantiere è concentrato sul tratto Casola–Zattaglia, dove si registra circa il 70% del dissesto, poi si sposterà nel tratto Fognano-Zattaglia. La durata dei lavori prevista è di un anno e si sta procedendo come da cronoprogramma.

Il secondo intervento, del valore di 3 milioni e 390.000 mila euro, prevede l’articolata ricostruzione del tratto di strada interrotto a Zattaglia. L’intervento ha necessitato di un approfondito studio geologico e di un approfondimento progettuale volto a definire la migliore soluzione per la ricostruzione del crinale. A fine giugno è stato sottoscritto il contratto con la ditta esecutrice che ha eseguito le attività propedeutiche all’allestimento del cantiere. I lavori partiranno nella seconda metà di ottobre.

“Abbiamo massima premura per la preoccupazione dei tanti cittadini e cittadine che ancora stanno convivendo con i dissesti causati dagli eventi calamitosi del 2023 e 2024 – spiegano la presidente della Provincia Valentina Palli e il consigliere delegato alle Strade e Mobilità Luca Della Godenza -. La Provincia di Ravenna sta per questo procedendo con la massima attenzione alla messa in sicurezza di quanto di propria competenza secondo le tempistiche concordate con la Struttura Commissariale che ne ha finanziato le opere. Questi interventi, diversamente da quelli “in somma urgenza”, sono stati autorizzati con tutti i presupposti delle opere pubbliche, a garanzia di una coerente progettazione ed esecuzione delle stesse. L’impegno è di seguire con continuità l’avanzamento dei cantieri, limitare i disagi e garantire la riapertura in sicurezza di questa importante strada che unisce tre vallate”.

Sempre sulla strada provinciale 63 sono stati recentemente eseguiti interventi puntuali di pulizia dei fossi nel tratto Fognano–Zattaglia non interessato da frane.