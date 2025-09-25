È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche di manifestare la volontà di accedere ai contributi per la ricostruzione privata. L’iniziativa, disciplinata dall’Ordinanza n. 52/2025 del Commissario Straordinario Ing. Fabrizio Curcio, si rivolge a coloro che alla data dell’entrata in vigore dell’Ordinanza, il 2 settembre 2025, non hanno presentato domanda di contributo e desiderano accedere ai rimborsi.

Vantaggi e nessun obbligo. La manifestazione di volontà attraverso Indica non è obbligatoria, non vincola alla successiva presentazione della domanda definitiva. “Chi sceglie di non utilizzare la piattaforma non sarà escluso dai futuri rimborsi”, precisa la Struttura commissariale, “ma chi manifesta interesse entro la scadenza avrà un percorso preferenziale nell’analisi delle pratiche”. La compilazione della dichiarazione, infatti, darà la priorità nell’istruttoria delle pratiche a coloro che, dopo aver manifestato la volontà, decidono di proseguire nell’iter della richiesta di contributi.

Scadenza e procedura. La manifestazione di volontà deve essere completata entro il 31 ottobre 2025 attraverso la piattaforma Indica, accessibile tramite il sito del Commissario. Per la compilazione sono necessari: i dati anagrafici completi del dichiarante (PEC obbligatoria), informazioni catastali dell’immobile (foglio, particella, sub), destinazione d’uso dell’edificio danneggiato, numero di unità immobiliari coinvolte, superficie dell’edificio in metri quadrati, stima approssimativa del danno (facoltativa).

Chi può accedere. Possono utilizzare Indica tutti i soggetti che al 2 settembre 2025 non hanno ancora presentato domanda di contributo e rientrano nei territori inclusi nella ricostruzione post-alluvione 2023-2024. Nel dettaglio: tutte le province dell’Emilia-Romagna, per la Toscana i comuni di Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio (in provincia di Firenze), e per le Marche i comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Urbino, Sassocorvaro (in provincia di Pesaro e Urbino).

Pianificare le risorse. “La ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata attraverso la piattaforma Indica fa parte del processo di semplificazione in corso. L’obiettivo è aggiornare le stime dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione”, conclude la Struttura commissariale. “Conoscere in anticipo il numero di soggetti interessati ci consente di pianificare meglio le risorse e accelerare i tempi di erogazione dei contributi.”

Per maggiori informazioni:

Sito del Commissario Fabrizio Curcio: www.commissarioricostruzione.it

CONTATTI

Ufficio stampa Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Alberto Solieri

mob. +39 3472482332 | email: alberto.solieri@commissarioricostruzione.it