Ricostruzione di Traversara: si privilegerà la riqualificazione del “già costruito”

Privilegiare la riqualificazione del già costruito. Sarà questa l’indicazione che arriverà dal Comune di Bagnacavallo per i residenti della “zona rossa” di Traversara che vedranno abbattute le proprie abitazioni.

La riapertura della stazione dei Carabinieri del piccolo borgo alluvionato è stata anche l’occasione per fare il punto della ricostruzione con il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni. L’amministrazione comunale ha infatti iniziato ad incontrare gli abitanti dell’area di via Torri, e i rispettivi tecnici, per programmare i futuri cantieri.