Ricostruzine post-alluvione. Curcio preoccupato per il rischio di infiltrazioni malavitose

Nell’incontro organizzato da Confartigianato Ravenna, il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio si è detto preoccupato per la nuova fase post alluvione. Quando inizieranno i grandi appalti per infrastrutture, casse d’espansione e altre opere, arriveranno in Romagna qualcosa come 7 miliardi di euro. Un’imponente somma di denaro che potrebbe far gola alla malavita, con possibili infiltrazioni sul territorio. Allo stesso modo i bandi potrebbero essere vinti da aziende poco serie o incapaci di terminare i lavori, come già avvenuto più volte su questo territorio. Ecco perché Curcio ha chiesto a tutti gli enti alta attenzione, per non pregiudicare il percorso di messa in sicurezza dei centri abitati