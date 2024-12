Il consiglio comunale di Faenza ha votato un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il documento, presentato all’assemblea dal Movimento 5 Stelle, impegna il sindaco ad attivarsi nei confronti di altri primi cittadini per concordare un’azione comune di sensibilizzazione sull’argomento delle rappresentanze politiche parlamentari. L’iniziativa dei 5 Stelle si basa sull’attività promossa dal comitato “La via maestra insieme per la Pace” attraverso la Rete Pace e Giustizia in Medio Oriente.

“Seppure si tratti di un messaggio di pace che va ben oltre la portata della nostra comunità, è importante non restare insensibili alle richieste di aiuto che ci arrivano da ogni parte del pianeta. In questo caso, la guerra in Medio Oriente è precipitata in un conflitto che ha causato un numero catastrofico di vittime civili, specialmente a Gaza, dove oltre due milioni di persone vivono in condizioni di precarietà e sfollamento multiplo” commentano i pentastellati.

“La gravità del conflitto chiama a raccolta tutte le forze civili e politiche affinché si oppongano all’orrore della guerra e si schierino senza indugi a fianco delle vittime innocenti. Il Movimento ribadisce la necessità di un impegno reale per il cessate il fuoco e per la costruzione di una pace equa e duratura.

Il riconoscimento dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per dare ascolto alle aspirazioni del popolo palestinese e garantire una legittima tutela delle loro istanze in conformità con il Diritto Internazionale. Questo atto di giustizia non solo permetterà ai palestinesi di negoziare in condizioni di pari sovranità, ma favorirà anche una risoluzione duratura del conflitto”.