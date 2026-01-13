Ancora nessuna decisione sulla richiesta d’arresto per il sindaco dimissionario di Cervia, Mattia Missiroli. Nell’udienza di lunedì, il Tribunale di Bologna si è riservato la facoltà di decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna. Una prima richiesta era già stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari. Il magistrato aveva riconosciuto verosimili i racconti della moglie di Missiroli e le violenze subite, ma li aveva considerati eventi episodici. La respinta della richiesta d’arresto era stata motivata anche con l’allontanamento volontario di Missiroli dalla propria casa.

Contro questa decisione, la procura ravennate ha presentato ricorso, ma per conoscere la decisione finale del Tribunale della Libertà occorrerà aspettare ancora qualche giorno.