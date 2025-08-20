I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nelle ultime 36 ore hanno predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori ed al controllo alla circolazione stradale, impiegando complessivamente 50 pattuglie delle varie articolazioni.

Nel corso dell’attività, nel territorio della Compagnia di Lugo, sono stato controllati oltre 100 veicoli ed identificate 168 persone. Durante i controlli notturni dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, verso l’01.30, i militari hanno fermato un’autovettura che si aggirava per le vie di Lugo. A bordo vi erano 5 persone e, a seguito di un approfondito esame dei loro documenti, hanno accertato che sul conto del conducente, italiano, pendeva un provvedimento di cattura emesso dal locale Tribunale – Ufficio esecuzioni Penali, dovendo scontare una pena di oltre 6 anni e 5 mesi, perché condannato in materia di reati fiscali, fallimentari e contro il patrimonio. L’uomo, ricercato da circa 9 mesi, è stato così arrestato e associato presso il carcere di Ravenna.