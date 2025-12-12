Nella giornata di giovedì si è svolto un’addestramento per ricerca persona che ha coinvolto Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Si è simulata la ricerca di tre canoisti dispersi mentre erano intenti a scendere i Fiumi Uniti.

Le operazioni si sono concentrate nel tratto di fiume che dalla chiusa di Porto Fuori arriva fino alla foce e nel tratto di mare antistante. Le attività, che hanno avuto inizio alle 9, si sono concluse alle 13:30 e hanno coinvolto diverse specializzazioni tra cui TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (droni), cinofili e nautici. La collaborazione fra Protezione Civile e Vigili del Fuoco era parte dell’addestramento.