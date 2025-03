“Il dibattito che si è aperto su opportunità e problematiche dell’università a Ravenna è molto interessante per noi di Forza Italia Giovani.

Investire sugli studenti universitari a nostro avviso significa investire sul futuro della città. L’obiettivo deve essere infatti quello che gli studenti scelgano Ravenna non solo per l’eccellenza accademica, ma anche per le opportunità e i servizi che la città può offrire loro.

Per questo, proponiamo un piano strutturato per migliorare le sedi universitarie, affrontare il caro affitti, potenziare la mobilità e rendere Ravenna un centro più dinamico e sicuro, capace di attrarre giovani e nuove opportunità. Le sedi universitarie ravennati devono crescere e offrire spazi adeguati per la didattica e lo studio. Contributi mirati alle strutture permetteranno di aumentare la capienza delle aule e garantire ambienti più moderni e funzionali. Gli affitti sono sempre più alti e gli studenti fuori sede faticano a trovare soluzioni sostenibili. Servono incentivi per rendere i costi più sostenibili, favorendo la creazione di nuove residenze universitarie oltre che riprendere con i lavori nelle residenze universitarie già esistenti, ormai ferme da anni.

Poi c’è il tema degli spostamenti: bisogna migliorare le tratte ferroviarie con Bologna e Ferrara, pensando alla costruzione di un binario parallelo a quello già esistente laddove è ancora unico. Serve un potenziamento delle corse e una riduzione dei tempi di percorrenza, affinché studiare a Ravenna sia una scelta comoda e conveniente. Una delle proposte, inoltre, sarà quella di erogare un tagliando universitario, che come succede già in molti ristoranti ed attività commerciali, consenta agli studenti fuori sede di parcheggiare a tariffe agevolate. Un aiuto concreto per chi si sposta in auto per studiare e vivere la città. Ravenna dev’essere una città universitaria non solo di giorno, ma anche di sera, con un centro storico più attivo, eventi culturali, spettacoli e iniziative ludiche che rendano Ravenna più attrattiva per studenti e turisti. Incentivare festival, musica dal vivo e collaborazioni con locali e associazioni è fondamentale per dare nuova linfa alla città.

Da ultimo: non c’è crescita senza sicurezza. Il centro storico e le zone universitarie devono essere presidiati e controllati con maggiore attenzione, rafforzando il numero di agenti in strada, migliorando l’illuminazione nelle aree sensibili e collaborando con le forze dell’ordine per garantire una città più sicura per tutti. Queste misure possono rendere Ravenna una vera città universitaria, moderna, sicura e accogliente.”

Edoardo Ricci, Segretario Provinciale Forza Italia Giovani Ravenna