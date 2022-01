Riccardo Pondi capace di intendere e volere al momento dell’omicidio di Elisa Bravi | VIDEO

Capace di intendere e volere, ma ha anche chiamato subito i soccorsi, tentato di rianimare la moglie, ha immediatamente confessato e ha collaborato per agevolare il processo e ha messo il proprio patrimonio a disposizione delle figlie. Queste le motivazioni della sentenza che ha condannato Riccardo Pondi, incensurato, a 24 anni per l’omicidio della moglie Elisa Bravi. Secondo i giudici, il massimo della pena, considerando appunto il quadro generale. L’accusa per Pondi aveva invece chiesto l’ergastolo.