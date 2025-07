Tre concerti per attraversare la penisola da nord a sud; Bellini, Verdi, ma anche Maurice Ravel e Nino Rota per un itinerario musicale tra pagine fondamentali della scrittura sinfonica. Sono queste le coordinate del prossimo tour dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che Riccardo Muti guida negli appuntamenti a Codroipo (20 luglio), Lucca (22 luglio) e Pompei (24 luglio). Il programma si compone della Sinfonia dalla Norma di Bellini, de Le quattro stagioni da I vespri siciliani di Verdi, delle musiche di Rota per Il Padrino e del Boléro di Ravel. La ricca estate dell’Orchestra Cherubini, che Muti ha guidato la settimana scorsa dinanzi al Tempio della Concordia ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, continua dunque con un trittico di concerti sotto le stelle d’estate in scenari che sono un distillato delle meraviglie d’Italia: dal grande spazio verde abbracciato da colonnati di una delle più importanti ville venete del Settecento – Villa Manin a Passariano di Codroipo, presso Udine – a Piazza Napoleone, centro della vita pubblica lucchese nell’Ottocento e incorniciata oggi da secolari platani (la scorsa estate, Muti e Cherubini erano stati chiamati a Lucca per il concerto in omaggio a Puccini per il centenario della morte, trasmesso in mondovisione su Rai 3), fino all’Anfiteatro parte di uno dei siti archeologici più imponenti, amati e visitati al mondo, vale a dire il Parco Archeologico di Pompei.

Info orchestracherubini.it Prevendite su Ticketone