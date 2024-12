Vent’anni celebrati nel migliore dei modi – facendo musica insieme: il 2024, anno in cui ricorre il ventennale dalla fondazione dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, è stato ricco di appuntamenti e si coronerà con il Concerto di Natale nell’Aula del Senato, diretto dal Maestro Riccardo Muti alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. Domenica 22 dicembre il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai 1, a cura di Rai Cultura, al termine della Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro (alle 12.20 circa). Condotto da Milly Carlucci, l’evento si aprirà con l’Inno d’Italia; il programma si compone dell’ouverture di Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia “Roma” op. 37 di Georges Bizet. Questa è la quarta partecipazione per l’Orchestra Cherubini al concerto natalizio in Senato, dopo le edizioni 2005, 2009 e 2019, sempre dirette da Muti.

In due decenni di attività, da quando Riccardo Muti ha creato la Cherubini nel 2004 come strumento di congiunzione fra conservatori e attività professionale, oltre mille musicisti, provenienti da ogni regione d’Italia, sono passati fra le fila di questa formazione; oggi molti di loro suonano in importanti orchestre italiane e non. L’appuntamento al Senato in occasione delle festività impreziosisce un calendario di concerti che quest’anno ha visto Muti e la Cherubini impegnati nel commemorare l’80° anniversario della strage delle Fosse Ardeatine ma anche celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini con il concerto in mondovisione da Lucca, ritornare nel prestigioso Musikverein di Vienna e raggiungere Lampedusa per il concerto dell’Amicizia dedicato al dramma dei migranti nel Mediterraneo.