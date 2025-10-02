Riccardo Cocciante si è concesso una passeggiata tra i tesori di Ravenna, in attesa di salire sul palco di IMAGinACTION 2025, il festival internazionale dei videoclip. Il cantautore ha visitato alcuni dei simboli più rappresentativi della città: la Tomba di Dante, la Basilica di San Vitale e i Mausolei di Galla Placidia e Neoniano, immergendosi nella storia e nell’arte che hanno reso Ravenna un punto di riferimento mondiale.

Cocciante è in città non solo per partecipare all’apertura della nona edizione della rassegna, ma anche per le riprese del documentario dedicato alla sua vita e alla sua carriera, diretto da Stefano Salvati e destinato a essere trasmesso su Rai 1 nel 2026.

Domani sera sarà uno dei protagonisti della serata inaugurale al Teatro Alighieri, dove condividerà la scena con un altro big della musica italiana, Marco Masini. Un appuntamento che unisce musica, immagini e cultura, portando Ravenna al centro del panorama internazionale dei videoclip