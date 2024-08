Da Imola a Faenza per allenare i giovanissimi della Raggisolaris Academy. Nello staff di allenatori entra Riccardo Brusa, che si occuperà degli Esordienti e degli Aquilotti, portando tanto entusiasmo e professionalità.

Nato a Imola il 15 agosto 1996, Brusa inizia a giocare a pallacanestro in tenera età poi nel 2016 decide di intraprendere la carriera di allenatore, non smettendo però di vestire la canotta da gioco. La sua prima esperienza è da assistente nell’Under 19 della Grifo Imola poi passa alla Virtus Imola allenando dall’Under 13 fino all’Under 18 e giocando anche nella squadra di Promozione. Nel 2021 è all’International Imola come assistente dell’Under 17 Eccellenza per poi diventare capo allenatore dell’Under 15 Eccellenza e dell’Under 14 Elite. Ora è pronto per la nuova avventura a Faenza, la sua prima lontana da Imola.

“Sono carico per questa opportunità che mi è stata data dalla Raggisolaris Academy – spiega Brusa – perché per la prima volta allenerò Esordienti ed Aquilotti e non vedo l’ora di essere con loro in palestra. Penso sia un ulteriore passo avanti nella mia crescita personale e professionale e ringrazio Cristian Fabbri e Francesco Comastri per avermi scelto. Conosco molto bene la Raggisolaris Academy avendola vista dall’esterno per molti anni, anche da giocatore. Quando incrociai i Raggisolaris in serie C, trovai una Faenza che stava crescendo molto e questo percorso è stato portato avanti anche a livello giovanile come dimostrano i risultati. La conferma è la partecipazione al campionato di Under 19 Eccellenza, testimonianza dell’ottima metodologia di lavoro che sta dando grandi soddisfazioni”.