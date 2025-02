“Nonostante la giornata fredda e grigia, a pochi giorni dall’arrivo a Ravenna della nave rigassificatrice, oltre cento attiviste e attivisti ravennati, hanno partecipato domenica pomeriggio al presidio a Marina di Ravenna, convocato dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”.

Sono pervenute le adesioni della Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna, Legambiente regionale, dei Verdi di Ravenna e Rimini, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, Resistenza Popolare, Ravenna in Comune, del consigliere comunale Giancarlo Schiano del Movimento 5 Stelle e di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, dell’area sindacale della Cgil Radici del Sindacato, delle associazioni Ambiente e Territorio, Faenza Eco-Logica, della Casa delle Donne e di Femminile Maschile Plurale.

Numerosi gli interventi che hanno toccato i vari aspetti della crisi climatica e del peso che essa ha e avrà sempre più pesantemente nel territorio di Ravenna, e si è sottolineato come questo movimento si stia allargando e radicando in varie piazze d’Italia in coordunamento fra loro. Ribadita la volontà di insistere nell’opposizione al sistema fossile, partendo da tre richieste immediate:

che vengano assunti da subito impegni precisi per la “road map” sui tempi di dismissione del rigassificatore, si istituisca un monitoraggio continuo e indipendente sulla qualità dell’aria, dell’ambiente marino, dell’assetto idrogeologico e dell’impatto sull’ambiente e sulla salute, e che le Istituzioni prendano una ferma posizione per il taglio netto dei sussidi alle fonti fossili e si inizi un percorso politico finalizzato a trasferire il settore energetico dall’ambito del profitto a quello dei beni comuni.

Il prossimo appuntamento è per il prossimo mese di aprile, durante il quale – anche in concomitanza con l’ OMC, vertice del mondo estrattivo – si terranno a Ravenna numerose iniziative di approfondimento e di mobilitazione, fra le quali si prevede, per il pomeriggio di sabato 12 aprile, una manifestazione nazionale, per la fuoriuscita da quella che viene definita “la camera a gas”.”

Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile