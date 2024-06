Nell’ambito degli interventi di riasfaltatura di alcune strade del territorio comunale, da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno sono previsti lavori nella via Sant’Alberto e nella via Di Roma che in alcuni tratti comporteranno l’istituzione temporanea di una nuova disciplina della circolazione mentre in altri semplicemente restringimenti di carreggiata o sensi unici alternati.

In particolare nella via Sant’Alberto, nel tratto compreso fra circonvallazione San Gaetanino e via Di Roma, e nella via Di Roma, nel tratto compreso fra le vie Sant’Alberto e Venezia, saranno istituiti il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il restringimento di carreggiata e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari;

in via Di Roma, nel tratto compreso fra via Venezia e viale Farini, sono previsti il divieto di transito e sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli; in alternativa i veicoli provenienti da circonvallazione San Gaetanino diretti in viale Farini potranno seguire il percorso di via Sant’Alberto, nel tratto e nella direzione da circonvallazione San Gaetanino a via Di Roma, via Di Roma, nel tratto e nella direzione da via Sant’Alberto a via Venezia, via Venezia, via Falier e via Rava.

Nella via Di Roma, nel tratto compreso fra viale Farini e via Carducci – quest’ultimo incrocio incluso, saranno istituiti il divieto di transito e sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli; in alternativa i veicoli diretti nelle vie Mariani e Negri e al Garage Mariani, potranno seguire il percorso di via Alberoni, via Di Roma (nel tratto e nella direzione da via Alberoni a via Negri), via Negri e vicolo Corradini.

Nella via Di Roma, nel tratto compreso fra le vie Carducci e Alberoni, verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione, il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il restringimento carreggiata e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari mentre nel tratto compreso fra le vie Alberoni e Cerchio si adotteranno il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il restringimento della carreggiata e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.