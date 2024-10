A partire da lunedì 4 novembre inizieranno i lavori di riasfaltatura in diverse strade del territorio comunale, in tratti di varia lunghezza.

Le strade interessate dai lavori già nella giornata di lunedì saranno via Savarna, da via Basilica a via dell’Aratro per 400 metri e via Chiavica Fenaria, da via Savarna a via Chiusa per 1900 metri.

Successivamente le strade coinvolte saranno:

via Malatesta, da via Marchetti a via Fratelli Cervi per 50 metri;

Via Santerno Ammonite, nel centro abitato di Santerno a partire dalla strada provinciale Canala per 400 metri;

via Torri, da via Montagnola a via Donati per 400 metri e per 100 metri dalla fine della rampa sul ponte al civico 321 circa.

I lavori comporteranno dei restringimenti della carreggiata, si raccomanda quindi la massima prudenza.

