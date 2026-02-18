Sabato 28 febbraio alle ore 20.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Oratorio dell’Annunziata, restituito alla cittadinanza dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno valorizzato gli spazi, rendendolo nuovamente fruibile per iniziative culturali, sociali e comunitarie.

L’edificio torna così a disposizione della comunità come spazio di incontro, partecipazione e attività culturali, con l’obiettivo di diventare un luogo aperto alla vita del paese.

Per l’occasione l’Oratorio ospiterà il “Salotto Festival”, un allestimento pensato per permettere alla cittadinanza di seguire insieme, davanti al grande schermo, la Finale del Festival di Sanremo. L’appuntamento assume un significato particolare per Solarolo, poiché l’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di Laura Pausini tra i co-conduttori della serata finale.

Il salotto sarà realizzato con la collaborazione di AVIS Solarolo, mentre durante la serata sarà offerto un buffet aperto a tutti a cura di Rubicondo Pasticceri. L’ingresso sarà libero.