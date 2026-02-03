Ha riaperto a Ravenna l’Edicola dei Poggi, in via Poggi 82, con la nuova gestione di Stefano Bazzocchi. Dopo una breve chiusura, l’attività torna ad animare il quartiere con l’obiettivo di preservare un presidio quotidiano di informazione e socialità, rinnovandone al tempo stesso l’offerta.

Accanto alla vendita dei principali quotidiani e periodici, la nuova gestione ha scelto di ampliare i servizi proposti, introducendo gadget, piccoli articoli da regalo e da collezione, pensati per appassionati di tutte le età. È inoltre disponibile un assortimento essenziale di prodotti per l’igiene personale, per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti.

L’edicola è aperta tutte le mattine, dal lunedì alla domenica, dalle 6:00 alle 12:30, e anche il pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, garantendo continuità e accessibilità del servizio.

Confesercenti Ravenna-Cesena affianca Stefano Bazzocchi in questa nuova avventura imprenditoriale, che rappresenta non solo la riapertura di un’attività commerciale, ma anche il ritorno di un servizio di prossimità e di un punto di incontro, informazione e curiosità per il quartiere Poggi.