Riapre lunedì 14 aprile, dopo la consueta pausa invernale, l’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo, pronto ad accogliere una nuova stagione di ospitalità, progetti internazionali ed eventi.

Gestita per il nono anno da Fulvia Damiani e Paolo Camprini, la struttura resterà aperta fino a ottobre. L’albergo occupa una parte dell’ex convento di San Francesco, complesso di grande valore storico e architettonico di proprietà del Comune, ed è dotato di diciannove camere e ampie sale interne polifunzionali.

«L’ex convento è stato restaurato in occasione del Giubileo del 2000 – sottolineano i gestori – e oggi, a venticinque anni di distanza, è ancora giovane e splendente più che mai, citato su riviste di settore e guide turistiche. In vista del Giubileo di quest’anno, Bagnacavallo si propone nuovamente come tappa storica ideale tra nord e sud. L’albergo è particolarmente adatto a gruppi e famiglie, con camere ampie e spazi condivisi dove godere appieno del fascino della struttura.»

Un’attenzione particolare è dedicata ai rapporti internazionali con i paesi gemellati con la Bassa Romagna. A maggio sono previsti progetti scolastici con studenti francesi da Massa Lombarda, mentre in occasione della festa del patrono di Bagnacavallo San Michele si rinnoverà lo scambio con la città gemellata tedesca di Neresheim.

Spazio anche ai progetti europei Erasmus+, con giovani provenienti da tutta Europa che alloggeranno e svolgeranno attività presso l’albergo. Tra le iniziative in programma, dal 21 al 29 luglio si terrà “Believe in You(th)”, progetto promosso da Spazio Zero APS, che coinvolgerà 30 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Grecia, Lituania, Croazia e Spagna.

Durante l’estate, l’albergo ospiterà inoltre un ricco calendario di eventi e torneranno le escape room per grandi e bambini, disponibili su prenotazione fino a ottobre.

Dal giovedì alla domenica, il bar dell’albergo sarà aperto a tutti dalle 18 alle 23, per godere del relax nel verde chiostro settecentesco. Sarà inoltre possibile, su prenotazione, fare colazione anche per gli ospiti esterni.

L’Albergo Antico Convento San Francesco si trova in via Cadorna 10.

Informazioni:

0545 1770715

351 8180024