Riapre a Faenza, in piazza della Libertà 8, la storica rivendita di tabacchi N.3, da oggi Tabaccheria Giulia. Realizzata grazie al lavoro di una start-up romagnola, Tabaccheria Vincente fondata dall’imolese José Cavaliere, il locale di Giulia Teta, è stato completamente rimesso a nuovo e da lunedì 12 maggio è tornata ad essere aperta al pubblico.

“Siamo sempre stati commercianti e fino a poco tempo fa avevamo un bar tabacchi a Imola – racconta Giulia – ma dopo anni di lavoro, assieme a mio marito, abbiamo pensato di mantenere solo la rivendita tabacchi e abbiamo scelto proprio quella di piazza Libertà a Faenza, nel cuore della centro storico cittadino alla cui vita siamo certi di poter contribuire”.

“Siamo stati molto felici di realizzare questo lavoro – ha commentato José Cavaliere – nel rispetto delle proporzioni e dell’architetture della storica rivendita, di cui per altro abbiamo mantenuto l’insegna. Come sempre abbiamo eseguito tutte le opere in 5 giorni, consentendo alla proprietà di ridurre al minimo i tempi per la ristrutturazione e aprire velocemente al pubblico”.