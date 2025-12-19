A partire da lunedì 22 dicembre la stazione ecologica Ravenna Sud (via Don Carlo Sala) riprenderà completamente le proprie attività (orario invernale in vigore fino al 30 aprile: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 17.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30). Gli interventi strutturali eseguiti hanno implementato la sicurezza e la fruibilità del centro di raccolta, conferendogli anche un aspetto rinnovato.

Contestualmente, la Stazione Ecologica di Ravenna Nord in via Albe Steiner (zona Bassette), rimasta sempre operativa nonostante gli interventi strutturali in corso, riprenderà il proprio orario normale; quello invernale, in vigore fino al 30 aprile è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 11.30 alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Prosegue, intanto, il vasto programma di ammodernamento delle stazioni ecologiche nel Comune di Ravenna, finanziato grazie aifondi PNRR e gestito dal Gruppo Hera.

Il calendario dei lavori prevede una serie di riaperture progressive che riporteranno le stazioni ecologiche alla piena operatività, a seguito delle necessarie chiusure temporanee.

Per quelle di Marina di Ravenna e Lido Adriano la riapertura è prevista dopo le festività. Questi interventi, che includono modifiche impiantistiche, ampliamento delle capacità di stoccaggio e l’adozione di tecnologie avanzate, sono cruciali per elevare lo standard del servizio in termini di efficienza, sicurezza e accessibilità.

Per ridurre al minimo i disagi durante i lavori, i cittadini potranno utilizzare le altre Stazioni Ecologiche della Provincia di Ravenna. Per consultare orari e indirizzi aggiornati, è fondamentale usare l’app Il Rifiutologo. Infine, si ricorda che è sempre possibile prenotare il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio tramite l’app o chiamando il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.