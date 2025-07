Ha riaperto all’inizio di maggio, nella sede ristrutturata di piazzale Carducci a Lugo il Centro per l’impiego, punto di riferimento per i lavoratori e le aziende dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Grazie a fondi regionali destinati al potenziamento dei Centri per l’impiego, i locali della struttura sono stati ampliati e sono ora a disposizione dei cittadini del territorio dell’Unione. Durante l’esecuzione dei lavori, il Centro per l’impiego si era temporaneamente spostato in via Magnapassi 8, di fronte all’ufficio postale, per non interrompere la propria attività.

«Grazie ai fondi regionali riusciamo ad ampliare e ammodernare un importantissimo servizio per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Nicola Pondi, referente per le Infrastrutture e le Politiche giovanili -. Disporre di una struttura al passo coi tempi è un vantaggio tanto per chi ci lavora quanto per l’utenza, che potrà trovare risposte più adeguate alle proprie esigenze, in termini non solo di ricerca del lavoro, ma anche di formazione e incontro».

La ristrutturazione e l’ampliamento del Centro per l’impiego rientrano nel piano straordinario di potenziamento infrastrutturale dell’Emilia Romagna che prevede investimenti su tutte le sedi territoriali e centrali dell’Agenzia regionale per il lavoro, con l’acquisizione di nuovi spazi e la ristrutturazione e ammodernamento delle sedi attuali. La quasi totalità degli interventi è stata realizzata tramite contributi regionali erogati ai Comuni (che hanno l’onere di fornire i locali per i servizi pubblici per il lavoro; il layout, coordinato e riconoscibile all’interno dei singoli Cpi, è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e distribuito agli enti per la progettazione dei singoli interventi.

Per il Centro per l’impiego di Lugo, il progetto è stato curato dal Coordinamento servizi tecnici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I lavori, avviati nel 2022, hanno visto in primo luogo la cessione da parte dei Comuni dei locali dove era ubicato il Centro per l’impiego all’Unione della Bassa Romagna, che contestualmente ha acquisito il primo piano dell’immobile da un privato cittadino (condominio Turri).

Sono stati in seguito accorpati i due piani (quello di nuova acquisizione e quello già adibito a centro per l’impiego) attraverso la realizzazione di una scala, inoltre si è provveduto alla generaleristrutturazione edilizia (rifacimento dell’impiantistica, ridistribuzione degli spazi interni e sostituzione degli infissi) della sede. Grazie alla riqualificazione, l’immobile è stato migliorato di due classi energetiche (da C ad A).

Il costo complessivo della manovra è stato di 870.770 euro (finanziati dalla Regione Emilia-Romagna all’85% per l’acquisto dell’immobile e al 90% per i lavori di ristrutturazione).

Il risultato ottenuto è una sede più ampia, che offre da un lato la possibilità di ricevere singolarmente gli utenti per le pratiche amministrative e per le misure di politica attiva di orientamento e accompagnamento alla ricerca del lavoro, nel rispetto della privacy; dall’altro di organizzare eventi per cittadini e aziende utilizzando le nuove sale attrezzate con impianti audio e video.

Si tratta quindi di uno spazio in grado di accogliere l’utenza di tutti e nove i Comuni della Bassa Romagna: dispone di quindici uffici, una sala eventi, una sala riunioni e una piccola area ristoro.

Il Centro per l’impiego di Lugo, insieme ad altri 37 centri e 9 uffici di collocamento mirato, è un servizio territoriale dell’Agenzia regionale lavoro dell’Emilia-Romagna, in rete con agenzie per il lavoro private ed enti di formazione accreditati del territorio; offre servizi ai cittadini e alle aziende locali avvalendosi ora di spazi più adeguati al bacino di utenza a cui si rivolge.

I servizi per chi cerca lavoro consistono nel rilascio della la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e stipulare il patto di servizio personalizzato che permette di accedere alle misure di politica attiva per cercare lavoro in modo efficace; l’inserimento in percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro con supporto nella costruzione del cv, ricerca di opportunità lavorative adeguate al proprio profilo con possibilità di formazione gratuita e tirocini per migliorare la propria occupabilità; accesso al portale o all’app «Lavoro per te» per consultare le offerte di lavoro disponibili e candidarsi; iscrizione al collocamento mirato, per chi ha una disabilità certificata, per poter valutare opportunità lavorative e formative adeguate alle caratteristiche personali; prenotazione di appuntamenti con consulenti Eures, per chi cerca lavoro in Europa; partecipazione ai reclutamenti organizzati dal Centro per l’impiego in collaborazione con aziende del territorio e agenzie per il lavoro: un’occasione per consegnare il cv ai selezionatori in occasione degli incontri.

I servizi per le aziende che ricercano personale sono invece: l’organizzazione di giornate di ricerca personale presso la sede del centro, eventi collettivi o su misura per le aziende del territorio per incontrare candidati; supporto nell’individuazione dei profili professionali più adatti e funzionali alle esigenze di impresa; possibilità di pubblicare sul portale «Lavoro per te» l’offerta di lavoro, in autonomia o con il supporto del servizio di preselezione del Centro per l’impiego, e ricevere una rosa di nominativi preselezionati tra le candidature ottenute. L’offerta sarà visibile anche su Linkedin; consulenze personalizzate su comunicazioni obbligatorie (Sare – Semplificazione amministrativa in rete), normativa e procedure per ottemperare agli obblighi di legge per le assunzioni di persone con disabilità; attivazione di tirocini.