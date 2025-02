Riapre il Safari Ravenna: area piccoli felini, anfibi e tenerissimi cuccioli di lontre le novità 2025

Il Safari Ravenna è pronto a riaprire i battenti con una promozione speciale per tutte le domeniche di marzo: acquistando il biglietto online la tariffa sarà di €19,00 per adulto e bambino anziché €26,00 ed €21,00 in biglietteria.

Tra le importanti novità che il Parco ravennate propone per questa stagione, la più rilevante è sicuramente la nuova area “piccoli felini” adibita all’interno della zona pedonale. L’area è stata realizzata ad hoc per accogliere un bellissimo esemplare femmina di Leptailurus serval, piccolo felino originario dell’Africa. L’esemplare è arrivato nel nostro Parco il 2 dicembre 2024 a seguito di un sequestro giudiziario effettuato dai carabinieri del nucleo CITES di Pescara.

La normativa italiana non consente infatti la detenzione di questa specie a livello privato, così Noah viene affidata a noi in quanto struttura zoologica accreditata ai sensi della normativa Europea.

Noah, dopo essere stata sottoposta a un periodo di quarantena dallo staff veterinario del Parco, è stata continuamente monitorata e assoggettata a un percorso riabilitativo comportamentale, per consentire l’espressione dei comportamenti specie specifici.

Il comportamento dell’animale ha rivelato immediatamente una pregressa mancata

esposizione a stimoli sensoriali idonei alla specie, pertanto il contatto con il substrato in paglia, il terreno e il prato hanno causato disagio in un primo periodo. Nell’arco di 8 settimane si è risolto spontaneamente tale disagio relativo all’esposizione all’ambiente esterno e ad oggi l’animale preferisce la permanenza in tale ambiente, esibendo un atteggiamento rilassato.

Noah oggi si è perfettamente integrata e presto verrà predisposto l’arrivo di un esemplare conspecifico al fine di evitare l’allevamento in solitudine.

Inoltre, nel parco sarà possibile ammirare una nuovissima area Anfibi all’interno dell’Acquario oltre ai diversi cuccioli di zebre, cammello, antilopi e piccoli di anaconde nati a fine estate e sarà molto più facile poter osservare il piccolo Tom, primo scimpanzé Verus nato in un giardino zoologico italiano, giocare e interagire con il resto della sua famiglia.

Altra importante novità è la nascita a gennaio di 5 cuccioli di tenerissime lontre, evento che contribuisce a mantenere attivo l’impegno del giardino zoologico ravennate, verso le specie minacciate. Il Safari Ravenna è infatti partecipante attiva del programma europeo di conservazione ex situ EEP (EAZA Ex situ Programme) delle lontre dalle piccole unghie.