Da qualche mese ha riaperto le sue porte il Relais Villa Roncuzzi, un’elegante dimora storica immersa nel verde della campagna ravennate. Un tempo convento delle Monache Carmelitane, dopo un attento restauro, la villa torna a vivere come raffinato relais di charme, con 16 tra camere e suite, una piscina panoramica, un ampio parco secolare e spazi dedicati a matrimoni, eventi privati e aziendali.

La filosofia del Relais Villa Roncuzzi è quella di offrire un’esperienza autentica, in equilibrio tra eleganza, comfort e valorizzazione del territorio. La struttura collabora con produttori e artigiani locali per promuovere le eccellenze enogastronomiche e culturali della Romagna ai propri ospiti ma anche ai locali, proponendo attività e degustazioni che raccontano il legame profondo con il territorio.

Cuore pulsante del relais è il ristorante, aperto tutti i giorni anche al pubblico esterno. Lo chef propone una cucina che reinterpreta la tradizione romagnola in chiave contemporanea, con ingredienti stagionali e filiera corta.

“Con questa riapertura vogliamo restituire alla comunità e ai viaggiatori un luogo che appartiene alla storia del territorio, ma con uno sguardo rivolto al futuro,” afferma Daniele Sansavini, promotore del progetto insieme a Marco Melandri. “Villa Roncuzzi non è solo un relais, ma un punto di incontro tra ospitalità, cultura e autenticità romagnola. Il nostro obiettivo è far vivere agli ospiti un’esperienza che unisca la bellezza del luogo con la qualità del vivere bene”, aggiunge Marco Melandri.

Con la sua atmosfera esclusiva ma accogliente, Villa Roncuzzi si propone come una nuova destinazione per chi cerca una fuga di charme a pochi passi da Ravenna: un punto di partenza per esplorare la Riviera Adriatica, le colline romagnole e le meraviglie culturali della Romagna. Un luogo dove il tempo rallenta e ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di bellezza e benessere.