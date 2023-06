Sabato 10 giugno riapre il Museo Ugonia di Brisighella, con orario estivo: festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Fino ad ulteriori comunicazioni la Rocca Manfrediana e la Torre dell’Orologio di Brisighella resteranno invece temporaneamente chiuse per i problemi che interessano la strada di accesso (via Rontana).

Il museo raccoglie una vasta collezione dell’illustre litografo brisighellese Giuseppe Ugonia, che per molte delle sue opere migliori trasse ispirazione dalla natura e dalla storia di Brisighella. La sua sapienza incisoria gli conquistò fama e riconoscimenti in Italia e all’estero, consentendogli di esporre in musei di prima grandezza quali gli Uffizi ed il British Museum, e avere opere conservate in numerose collezioni private. Tuttavia, non abbandonò mai Brisighella e il suo posto di insegnante presso la locale Scuola Comunale d’Arte e Mestieri. Il Museo Giuseppe Ugonia, aperto nel 1994 nell’ottocentesco palazzo della Pretura, raccoglie circa quattrocento opere, donate dalla moglie Elena, e l’archivio delle memorie dell’artista.

Al Museo Ugonia è inoltre possibile ammirare – fino a domenica 11 giugno – la mostra temporanea di Isabella Guidi “Andar per luoghi”.

Si ricorda che Brisighella è raggiungibile da Faenza tramite la strada provinciale 302.

Il caratteristico centro storico, il Borgo Medioevale e la suggestiva Via degli Asini restano accessibili e sicuri per chi voglia visitarli nei prossimi giorni. Le attività ristorative e i negozi del centro sono aperti.