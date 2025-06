Come da tradizione, il Fem Garden di via Rocca ai Fossi, giardino estivo della Casa delle Donne di Ravenna in zona Rocca Brancaleone, riapre le sue porte con l’arrivo della bella stagione. Il giardino è stato manutentato e curato per tutto l’anno dal gruppo di volontarie Le Giardiniere della Casa delle Donne, che hanno piantato, trapiantato, potato, annaffiato,trasformandolo in una vera e propria oasi verde in centro città.

Domenica 2 giugno dalle 11, il primo appuntamento è come sempre dedicato alla “Festa della Repubblica che ripudia la guerra”.

Il tema è drammaticamente attuale, come lo è stato purtroppo negli ultimi anni, sia per il numero di conflitti crescenti che infiammano il mondo, per le guerre alle porte dell’Europa che minacciano di coinvolgere sempre più direttamente anche il nostro Paese attraverso i progetti di riarmo europeo, ma anche per il dramma in corso in Palestina, al quale saranno ispirate le attività del 2 Giugno al Fem Garden.

L’iniziativa quest’anno è organizzata in collaborazione con Emergency Ravenna, che presenterà la campagna “R1PUD1A”: “Da 30 anni vediamo con i nostri occhi la verità comune a tutte le guerre: le vittime – si legge nel sito dell’associazione -. E proprio per questo ripudiamo la guerra, sempre. Sappiamo di non essere soli: l’Italia ripudia la guerra, gli italiani ripudiano la guerra. Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire”.

Seguirà un reading di poesie a cura del gruppo Donne in Nero di Ravenna dal titolo “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza” e il consueto pic nic di pace, aperto a tutta la cittadinanza, in cui basta portare la propria coperta, qualcosa da condividere per il pranzo e la voglia di stare insieme, al resto dell’organizzazione pensa la Casa delle Donne.

Il programma di giugno al Fem Garden è piuttosto ricco, anche grazie alle nuove collaborazioni e amicizie che sono state avviate con Emergency, Cose da femminucce, FMP, Dock 61 e Libreria Modernissima. Di seguito il calendario, a cui seguirà la programmazione per il resto dell’estate.

GIUGNO AL FEM GARDEN

Giovedì 5 giugno alle 18

Thomas Casadei e Vittorina Maestroni presentano “Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi” (Mucchi Editore).

Lunedì 9 giugno alle 18.30

Cose da femminucce: porta i tuoi materiali da intreccio, aghi, filati, uncinetti e stoffe…

Venerdì 13 giugno alle 18

Fulvia Bandoli presenta “Il gruppo del mercoledì. Una storia femminista” (Futura Editrice)

Martedì 24 giugno alle 21

Il gruppo di lettura “Stregate dai libri” riflette insieme su “Autobiografia di mia madre” di Jamaica Kincaid

Mercoledì 25 alle 21

Donata Columbro presenta “Quando i dati discriminano” (Ed. Il Margine)

Lunedì 30 alle 21

Alessandra Carnaroli presenta “Non si tocca la frutta nei supermercati però i culi nelle metropolitane” (Giulio Einaudi Editore)

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Emergency, Cose da femminucce, FMP e Dock 61.

Il Fem Garden è in via Rocca ai Fossi a Ravenna (zona Rocca Brancaleone). In caso di maltempo, controllare la pagina fb e instagram della Casa delle Donne per ragguagli.

Per informazioni: casadelledonneravenna@gmail.com