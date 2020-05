Riapertura parchi: primo giorno positivo, ma non sono mancate le segnalazioni: “Ora sta al buon senso di tutti”

La prima giornata della “Fase 2” si è conclusa anche a Ravenna con un bilancio molto positivo. I cittadini dei vari comuni hanno dimostrato un buon senso di responsabilità e di rispetto per le nuove norme a tutela della salute e della sicurezza di tutti quanti. Grande preoccupazione era rappresentata dall’apertura dei parchi, ma i temuti affollamenti dopo mesi trascorsi senza la possibilità di uscire non si sono verificati. Tuttavia sono comunque arrivate le prime segnalazioni, in particolare di famiglie che non hanno rispettato i divieti nelle aree gioco, hanno scavalcato i nastri bianchi e rossi e hanno lasciato giocare i bambini su altalene e scivoli, comportamento vietato per l’impossibilità di sanificare ad ogni utilizzo tutte le strutture. Di qui l’appello dell’assessore di Faenza Antonio Bandini, coordinatore provinciale del nuovo tavolo della mobilità, a comportarsi in modo coscienzioso