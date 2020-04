“Siamo consapevoli che la categoria tutta sta affrontando un periodo di estrema difficoltà, aggravata ancor più dalla mancanza di certezze e dall’assenza del commercio su aree pubbliche dal dibattito governativo: anche nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena pubblicato manca un esplicito riferimento al settore dei mercati, che si desume possa accompagnarsi alla riapertura del commercio al dettaglio, previsto per il prossimo 18 maggio. Ma con quali regole? Quali certezze?” afferma ANVA-CONFESERCENTI della Provincia di Ravenna.

“Su questo fronte ANVA-Confesercenti sta lavorando su tutti i livelli per garantire piena fruibilità dei mercati ed operatività alle imprese, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Ci stiamo muovendo d’anticipo coinvolgendo i Comuni con piani per la riapertura dei mercati, che al momento riguardano il solo settore alimentare, ma la cui organizzazione potrà poi essere adeguata e presa a modello per la ripartenza di tutti i mercati nel loro complesso. Si tratta di ripensare le modalità organizzative, la circoscrizione delle aree, il controllo degli accessi, il distanziamento sociale. Procedure del tutto nuove che vanno strutturate per garantire sicurezza e serenità alla clientela senza pesare ulteriormente sulle spalle degli operatori già provati. Modalità che vanno concertate con le Amministrazioni, area per area, mercato per mercato; un lavoro sotto traccia ma continuo, a cui stiamo lavorando e su cui vediamo però già qualche frutto: la scorsa settimana alcuni mercati alimentari sono ripartiti, ne seguiranno progressivamente altri.

Nello specifico abbiamo chiesto ai Comuni: