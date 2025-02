«I primi giorni dopo l’alluvione ero veramente disperato, perché vedere l’acqua che era arrivata fino sopra le scale… Non sapevo quali aiuti sarebbero arrivati, sia a livello di persone sia a livello di soldi. Dalla Puglia, da Roma, dalla Germania dalla Francia: sono venuti da tutte le parti, questa cosa mi ha dato un sacco di speranza»

Queste le parole di Francesco Castaldi presidente del circolo nei giorni seguenti l’alluvione, ora, dopo la devastazione dell’alluvione di maggio 2023, il Circolo ARCI Gianni Dalmonte di Castel Bolognese riapre completamente rinnovato. Questo importante traguardo è il risultato di un grande lavoro collettivo, che ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari, il supporto dell’ARCI provinciale con il coordinamento e l’attivazione delle realtà locali con quelle sovralocali, il sostegno della rete Arci Nazionale con una campagna di raccolta fondi “Emergenza in Emilia-Romagna: un abbraccio di solidarietà” per supportare le associazioni Arci dei territori coinvolti e con il coinvolgimento dell’associazione francese Secours Populaire di cui è partner consolidata.

Grazie al prezioso sostegno di tutti coloro che hanno contribuito (in particolar modo le rete Arci e Secours Populaire), il circolo è ripartito con nuovi slanci e rinnovato entusiasmo. La riapertura del Circolo rappresenta non solo il ritorno delle attività, ma anche la rinascita di un punto di riferimento fondamentale per la comunità, un luogo di incontro, cultura e socialità.

Dopo l’inaugurazione delle sale del 6 febbraio, il Circolo ospiterà molti altri eventi e appuntamenti.

Dopo l'inaugurazione delle sale del 6 febbraio, il Circolo ospiterà molti altri eventi e appuntamenti.

