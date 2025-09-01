In riferimento ai lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica, è stato riaperto con due giorni di anticipo il sottopasso a Madonna dell’Albero perché i lavori sono stati ultimati prima del tempo previsto dal cronoprogramma.

Il traffico è consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La ditta esecutrice informa, inoltre, che per portare a termine il lavoro sarà necessaria una nuova chiusura, la prossima settimana, della durata di circa un giorno, che verrà comunicata non appena ve ne sarà certezza.

