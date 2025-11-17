“La riapertura del laboratorio ceramico di Monica Ortelli è una notizia che ci riempie di sincera emozione”. Così il sindaco di Faenza, Massimo Isola, celebra la notizia della riapertura dello studio. Il laboratorio è stato colpito tre volte dalle alluvioni che hanno interessato Faenza.

“Monica è una presenza fondamentale del nostro sistema ceramico: da anni porta avanti un lavoro riconoscibile, capace di coniugare creatività, bellezza e una tecnica di altissimo livello” spiega il primo cittadino. “Per tre volte Monica ha trovato la forza di ripartire. Attorno a lei si è mobilitata l’intera comunità ceramica faentina e nazionale, insieme a molte realtà del territorio, che non hanno voluto lasciarla sola”.

Anche grazie a questo sostegno, lo spazio è stato riallestito, il nuovo forno è operativo: “In una zona duramente ferita dalle alluvioni torna a vivere un luogo in cui si crea lavoro, identità e bellezza” conclude Isola.