Nel centro sono offerte assistenza in base a piani individualizzati, attività occupazionali e di stimolazione cognitiva, i pasti e ulteriori servizi.

La retta giornaliera è di 27,19 euro, il costo per l’eventuale servizio di trasporto di 3,50.

La domanda per l’accesso va presentata ai Servizi sociali del Comune.

Il centro diurno di Voltana può accogliere fino a dieci utenti: anche all'interno di questo servizio sono previste attività di stimolazione cognitiva e occupazionale, oltre ai pasti e ad altri servizi di supporto. La retta giornaliera ammonta a 26,44 euro.

Per il servizio la richiesta di utilizzo può essere inoltrata direttamente alla struttura: centroanzianivoltana@aspbassaromagna.it; le informazioni possono essere richieste allo 0545 71157.

«La riapertura dei centri diurni di Bagnacavallo e di Voltana – dichiara l’amministratore unico dell’Asp Emanuela Giangrandi – è la dimostrazione concreta del ritorno alla “normalità” nell’offerta di servizi alle persone anziane più fragili, dopo circa due anni dall’inizio della pandemia. Il centro diurno infatti è una buona opportunità per l’assistenza e la socialità degli anziani ospiti, e un aiuto e un sostegno per le loro famiglie, che come Asp della Bassa Romagna siamo molto contenti di poter nuovamente mettere a disposizione.»

I centri diurni sono strutture socio-sanitarie per la terza età nate per l’accoglienza temporanea giornaliera di persone anziane, per favorirne la piena integrazione sociale, garantirne l’assistenza e dare un sostegno alle famiglie.