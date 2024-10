Il Comune comunica che sono stati ultimati i lavori di ripristino del tratto di scarpata e della viabilità nei pressi del Tiro a Segno di Faenza, interessato dai recenti interventi dopo gli eventi alluvionali. Pertanto è stata ripristinata la piena transitabilità su via San Martino: “Si avvisano gli utenti della strada che, fino al completamento delle opere accessorie, sarà in vigore un limite di velocità di 30 km/h e il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 4 tonnellate”.