È stata riaperta nella notte la circonvallazione di Faenza. Nella giornata di venerdì era infatti stato chiuso il tratto compreso dalla rotatoria Donatori di sangue e lo svincolo per la Modiglianese. Il sottopasso di via Marconi si era infatti allagato a causa dell’abbondante pioggia caduta in giornata, un evento non nuovo per la città. Nella notte, l’acqua accumulata in tutta la carreggiata è stata rimossa ed è stato quindi possibile riaprire il collegamento stradale.