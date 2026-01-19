Riaperta completamente la Faentina: ripristinato il servizio

Riaperta completamente alla circolazione ferroviaria la Faentina, da Firenze a Faenza. La linea è stata per mesi chiusa fra Marradi e Crespino sul Lamone a causa delle frane createsi durante l’ondata di maltempo del marzo 2025 (investimento da circa 37 milioni). Oggi viaggio inaugurale con i sindaci dei territori e i presidenti Giani e de Pascale.

Permangono i problemi dovute alle 200 frane dell’alluvione 2023. La messa in sicurezza dovrebbe iniziare entro la fine di quest’anno. In caso di allerta meteo, i treni continueranno ad essere fermati, nella speranza che, da oggi in poi, il servizio sostitutivo degli autobus sia in grado di trasportare tutti i viaggiatori, senza lasciare a piedi qualcuno.