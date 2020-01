Il nutrito calendario di concerti del coro To Be Choir afferente al Centro Mousikè non finisce con le festività natalizie, bensì, con entusiasmo, si prolunga e Valentina Cortesi accetta l’invito di Rianimazione letteraria di aprire il calendario 2020 con una incursione musicale in ospedale domenica 5 gennaio alle ore 15:00 presso la sala conferenze Dea posta al 7°piano del nosocomio, viale Randi n.5 a Ravenna.

Non è la prima volta che Centro Mousikè organizza un evento con finalità benefiche.Prima in sostegno alle associazioni Piccoli Grandi Cuori e Ageop, Valentina Cortesi, direttrice e voce solista del coro, non fa mancare il suo appoggio ai degenti e al personale ospedaliero nonché ai cittadini che vorranno assistere al concerto.

Del resto “L’Arte aiuta la Terapia” è il motto da cui nasce e si sviluppa la filosofia del Centro Mousikè. Il To Be Choir è composto da 25 elementi con Valentina Cortesi alla direzione coro e voce solista ed è accompagnato da professionisti e docenti del Centro Mousikè. In questa occasione Giovanni Sandrini sarà alla chitarra.

L’iniziativa come sempre è curata da Patrizia Baratoni ed è aperta al pubblico e gratuita.

Dopo la fortunata intervista rilasciata da Livia Santini alla giornalista Rita Pedditzi, del programma Inviato Speciale di Rai Radio 1, le proposte di Rianimazione letteraria non si fermano, anzi si moltiplicano.

Da settembre, infatti, grazie alla collaborazione con la direzione sanitaria e con Postcart Edizioni di Claudio Corrivetti che ha donato numerose copie di segnalibri, l’ospedale si è andato via via colorando di frasi famose e motivazionali sui muri dei luoghi di passaggio e di attesa.Nel percorso previsto dalla umanizzazione delle cure, l’abbellimento dei luoghi di degenza si incardina nel progetto che Rianimazione letteraria porta avanti da 5 anni con una serie di iniziative pilota presso il Santa Maria delle Croci.