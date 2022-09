Viste le numerose richieste pervenute online, si segnala che è possibile acquistare i biglietti di Ravenna Historia Mundi. Festival della Storia. Verso Teodorico 1500° 526 – 2026 d. C. anche presso le biglietterie del Museo Classis Ravenna, via Classense 29, Classe – Ra (aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17) e della Domus dei Tappeti di Pietra, via Barbiani, Ravenna (aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.30).

Oltre al corteo storico, in programma, venerdì 9 settembre, riportiamo in anteprima (come da piantina allegata) la disposizione e le iniziative previste presso il Museo Classis Ravenna sabato 10 e domenica 11 settembre.

Tra le novità, un’area selfie (S.P.Q.R.) collocata all’ingresso del Museo per farsi ritrarre nelle vesti dei personaggi del passato e un’area relax (Cibarium) in cui sarà possibile degustare piatti della tradizione romagnola.

Nell’area arena, inoltre, sarà possibile assistere a numerose ricostruzioni storiche a cura dei vari gruppi di rievocazione, tra cui la Danza dei Salii, il Funerale longobardo e la Consecratio Aedis.

In programma anche una serie di conferenze con archeologici, storici e divulgatori del web che vedono protagonisti Stefano Medas, Marco Cappelli, Mariangela Galatea Vaglio, Andrea Santangelo, Gioal Canestrelli e Paolo Cesaretti. Le conferenze sono comprese nel biglietto di ingresso alla manifestazione.

Sono previsti anche numerosi laboratori didattici, rivolti ai bambini dai 6 anni in su, che permetteranno di esplorare la tessitura, la metallurgia, i gioielli, la scrittura, l’argilla e il mosaico.

Tutti gli elaborati creati potranno essere portati a casa a ricordo dell’esperienza vissuta!

Laboratori didattici € 6 (acquistabile solo in aggiunta al biglietto del Festival della Storia).

In occasione delle due giornate del Festival, la sala conferenze del Museo Classis Ravenna si trasformerà in sala proiezioni per adulti e bambini e ospiterà sia film storici che di animazioneRHM Festival della Storia: due nuove biglietterie ed alcune novità: Hercules, The Eagle, Gladiatori di Roma e Il Gladiatore (quest’ultimo eccezionalmente proiettato all’aperto, nella zona riservata alle conferenze storiche), Asterix e il segreto della pozione magica e Centurion.

Le proiezioni sono comprese nel biglietto di ingresso alla manifestazione.

Ravenna Historia Mundi. Festival della Storia. Verso Teodorico 1500° 526 – 2026 d. C. è organizzato da Fondazione RavennAntica – Parco Archeologico di Classe, Comune di Ravenna, Spasso in Ravenna e dal Comitato Cittadino di Classe in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna.

Tale iniziativa è realizzata grazie al prezioso contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0, Edison, Romagna Acque, T&C Traghetti e Crociere, Camera di Commercio di Ravenna.

Un ringraziamento speciale all’Associazione Culturale di Archeologia Sperimentale Legio I Italica per il coordinamento e l’organizzazione dei campi storici.

Per informazioni: 351 8208036 oppure https://ravennahistoriamundi.it/programma-completo-ravenna-historia-mundi/

VISITE GUIDATE

Nell’ambito di Ravenna Historia Mundi sono previste visite guidate al Mausoleo di Teodorico, con partenza ogni mezz’ora, a cui alle quali è possibile partecipare senza prenotare e con il pagamento di 3 euro oltre al biglietto d’ingresso al monumento.

Le visite guidate si svolgono: sabato 10 settembre dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 11 settembre dalle 10.00 alle 13.00.

Per informazioni sulle visite guidate: tel. 320 9539916 prenotazioni@ravennantica.org