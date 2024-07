Sulla linea Firenze – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia) – Faenza sono in programma nel mese di agosto attività di potenziamento infrastrutturale e tecnologico.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, prevedono la prima fase dei lavori per installare il nuovo sistema ERTMS ed il rinnovo del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi.

L’ERTMS (European Railway Traffic Management System) è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che una volta attivato permetterà di avere sulla linea prestazioni più elevate.

Il valore complessivo di questa attività, finanziato con risorse del Pnrr, ammonta a 140 milioni di euro.

Contestualmente sono in programma lavori per il rinnovo del ponte ferroviario sul fiume Lamone in località Fantino nel comune di Marradi (FI). In particolare sarà rimosso e sostituito un ponte metallico della lunghezza di oltre 30 metri. Per questa attività saranno impiegati numerosi mezzi d’opera, tra cui una gru della portata di 700 tonnellate.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni sarà sospesa a partire da sabato 3 agosto tra Faenza e Borgo S. Lorenzo e da giovedì 8 agosto da Borgo S. Lorenzo via Vaglia fino a Firenze Campo Marte.

La riapertura dell’intera linea è prevista per lunedì 2 settembre.

La circolazione dei treni tra Borgo S. Lorenzo e Firenze (via Pontassieve) sarà regolare.