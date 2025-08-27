I risultati delle analisi aggiuntive del 26 agosto di Arpae hanno permesso di verificare il rientro nei limiti normativi di 16 acque marine che erano risultate temporaneamente con valori fuori norma nel monitoraggio del 25 agosto 2025.

Rientrano quindi nei limiti 2 tratti di Milano Marittima nel comune di Cervia (RA), 4 in provincia di Forlì-Cesena (Gatteo Nord, Foce Fiume Rubicone Nord, Villa Marina e Savignano) e 10 in provincia di Rimini (Bellaria Foce Uso, Rivabella-Turchetta, Foce Marecchia 50 m S, Misano Adriatico – Rio Agina, Porto Verde – Porto Canale 100 m N, Riccione – Porto Canale 100 m S e 4 punti nel comune di Cattolica).

È già stato effettuato invece un nuovo prelievo del tratto Torre Pedrera – Brancona nel comune di Rimini, nel quale permane il divieto di balneazione fino al rientro al di sotto delle soglie.