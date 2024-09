Il Comune ha revocato le ordinanze emesse nella scorsa notte nelle quali si invitava la popolazione le cui abitazioni si trovano in destra e sinistra dei fiumi Lamone e Montone a recarsi ai piani alti e quella rivolta alla popolazione di Santerno e Piangipane sempre di recarsi ai piani alti.

Resta in vigore l’ordinanza relativa all’evacuazione totale per i residenti nel perimetro delineato da sp 24 via Basilica, via Reale ss16, confine comunale e canale destra Reno, a nord del territorio comunale di Ravenna dove permane il rischio di tracimazione del canale Fosso Vecchio.

Il Pala De Andrè di Ravenna resta, quindi, aperto come punto di accoglienza.